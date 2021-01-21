Senato'dan ilk onay, Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayına geldi
ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne (DNI) aday gösterdiği Avril Haines, Senato'dan onay aldı. 10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu.
ABD'de yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yemin töreniyle Biden resmen görevine başlarken, kabinesindeki isimler de Senato'dan onay almaya başladı. Biden'ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterdiği Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı.
İLK İSİM OLDU
10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.
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