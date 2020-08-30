Bidondan ceset çıktı
Kayseri'de arama çalışmaları sırasında su bidonu içerisinde bulunan erkek cesedinin 2 gündür kayıp olan 55 yaşındaki bir şahsa ait olduğu tespit edildi.
Hacılar ilçesinde jandarma ekipleri 2 gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Ali G'yi bulmak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında arama yapan ekipler ilçenin dağlık bölgesinde bulunan Tandır Buzluğu mevkisinde su bidonu içerisinde bir erkek cesedine ulaştı.
Yapılan ilk incelemede cesedin Ali G'ye ait olduğu tespit edildi.
Ali G'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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