Bidondan ceset çıktı

30 Ağustos 2020 Pazar, 09:11

Hacılar ilçesinde jandarma ekipleri 2 gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Ali G'yi bulmak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında arama yapan ekipler ilçenin dağlık bölgesinde bulunan Tandır Buzluğu mevkisinde su bidonu içerisinde bir erkek cesedine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede cesedin Ali G'ye ait olduğu tespit edildi.

Ali G'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.