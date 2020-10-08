Bihter Yalçınsoy davaya saatler kala öldürüldü!
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Bihter Yalçınsoy, boşanma davasının görüleceği mahkemeden bir gün önce eşi Rahman Yalçınsoy tarafından 3 bıçak darbesiyle katledildi.
Boşanma aşamasındaki eşi Bihter Yalçınsoy (31) ile konuşmak için yaşadığı eve giden Rahman Yalçınsoy, (36) red cevabı aldı. Bunun üzerine çift arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, yanında getirdiği bıçakla Bihter Yalçınsoy'u 3 yerinden bıçakladı.
Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Rahman Yalçınsoy olay yerinden kaçtı. Bihter Yalçınsoy'u kanlar içerisinde gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Çiğli Eğitim ve Bölge Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bihter Yalçınsoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan koca Rahman Yalçınsoy ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Boşanma aşamasındaki eşini 3 bıçak darbesiyle öldüren Rahman Yalçınsoy polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
DAVA BUGÜN GÖRÜLECEKTİ
Rahman Yalçınsoy ve öldürdüğü 6 yıllık eşi Bihter Yalçınsoy'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında oldukları, İzmir Adliyesi’nde bugün boşanma davalarının görüleceği öğrenildi. Talihsiz kadının davaya saatler kala, öldürülmesi yakınlarını yasa boğdu.
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