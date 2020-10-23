Bilal Erdoğan’dan WhatsApp itirafı: Hala SMS kullanıyorum

23 Ekim 2020 Cuma, 13:31

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Marmaracık tesislerinde düzenlenen geleneksel sporlar temalı Marmaracık Gençlik Kampı’na katıldı. Erdoğan, burada teknolojik ürünlerin tanıtımını yapan Shift Delete internet sitesinin kurucusu Hakkı Alkan’ın programına katılarak teknoloji ile ilgili soruları yanıtladı.

‘WHATSAPP KULLANMIYORUM’

Erdoğan, “Cep telefonunuzda hangi uygulamalar var?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Mesajlaşma uygulaması olarak Bip ve Signal var. WhatsApp kullanmıyorum, herkeste olduğu için sizi ulaşılabilir kılıyor. Hala SMS kullanıyorum. Google’ın çeviri uygulamasını kullanıyorum. Japonya’ya gittiğiniz zaman direkt resimden çeviriyor. Yemek tarifi programı var. Airbnb var, birkaç kere yurtdışına gittiğimde kullanmıştım. Dualingo var, Fransızca ve İtalyancamı unutmamak için. E-nabız uygulaması var. Müzik için Fizy kullanıyorum. İstegelsin var salgın zamanında indirmiştim.”

‘GENÇLERİN DERDİ NASIL BİR EŞİM OLACAK’

Erdoğan, “Gençlerin en büyük problemi nedir?” sorusuna ise “Gençlerin derdi ne olacağım, ne iş yapacağım, nasıl bir eşim olacak, nerede oturacağım, gelirim ne olacak lise, üniversite tarafında böyle şeyler olduğunu düşünüyorum” karşılığını verdi.

‘HERKES PLAYSTATION İSTER AMA...’

Program sunucusunun gençlerin teknolojik ürünlere ulaşım konusunda yaşadıkları problemin ne zaman giderilebileceği sorusu üzerine ise Erdoğan şunları söyledi:

“Herkes bir playstation’ı olsun ister. Ama herkesin alabileceği şeyler değil. Akıllı telefonlar her eve girmiş oldu, ucuz tabletler üretildi, Milli Eğitim’in tablet kampanyası vardı. Evimize bulaşık makinesi geldiğini hatırlıyorum, büyük olaydı. Şimdi bulaşık, çamaşır makinesi değil başka şeyler…Burada püf nokta bizim ortaya teknolojik ürün koyabilmemiz.”

SANAL OK ATTI

Programın sonunda telefondan ok atma oyunu oynayan Erdoğan, hedefleri vurmayı başardı.