Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner haberlerine erişim engeli

13 Şubat 2021 Cumartesi, 12:37

BirGün'ün "Temel atma töreninden iki ay sonra açıklandı: Dünüre milyonluk ihale” başlığıyla 7 Şubat’ta yayımlanan haberine erişim engeli getirildi. Daha önce Bilal Erdoğan’ın arkadaşıyla ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nden yapılan açıklamada erişim engeli kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Kayseri Anafartalar – Şehir Hastanesi – YHT Garı Tramvay Hattı Projesi’nin ihalesinin, Kolin İnşaat ile Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat’a verildiğiyle ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 10 Şubat 2021 tarih ve 2021/677 sayılı kararı ile erişime engellendi.”

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN HABERİN İÇERİĞİ:

Erişim engeli getirilen haberde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihinde düzenlediği “Kayseri, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı İnşaatı Projesi” ihalesinin 376 milyon 493 bin TL’ye Kolin İnşaat ve Uzka İnşaat İş Ortaklığı’na verildiği belirtiliyordu.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre de ihalenin verildiği iki şirketten biri olan Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi, Bilal Erdoğan’ın kayınpederi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dünürü olan Orhan Uzuner.