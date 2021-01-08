Bilal Göregen: İmamoğlu ile video çektiğim için tepki aldım
Bilal Göregen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çektiği videoya ilişkin “Tepki aldın mı?” sorusuna “Tepki aldım ama umursamadım” yanıtını verdi.
Yetenek Sizsiniz Türkiye programındaki darbuka performansı ile tanınan Bilal Göregen, Adem Metan’ın YouTube kanalına konuk oldu.
2015 yılından beri İBB 153 Beyaz Masa'da çalıştığını söyleyen Göregen, Kadir Topbaş'ın döneminde belediyede çalışmaya başladığını ifade etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz günlerde bir video çekmişti. Bu videoya ilişkin “Tepki aldın mı?” sorusuna yanıt veren Göregen, “Tepki aldım ama umursamadım” yanıtını verdi. Göregen şöyle konuştu: “Dediler ki Bilal şöyleydi böyle oldu. Ben tepkileri artık takmıyorum. Kimseyi umursamıyorum. Benim gıybete ayıracak vaktim yok.”
Doğuştan görme yeteneği olmayan Göregen, “Bizlerin aşık olma duygusu ses ile başlar, benimde şuana kadar aşık olduğum isimler oldu hatta şu aralar aşık olduğum ama açılmadığım bir kişi var. Yakın zamanda evlenmek istiyorum iyi bir eş olacağımdan şüphem yok” dedi.
“DARBUKAMI ÇALDILAR!”
Göregen, “Adana’da havaalanında İstanbul’a gelirken uçakta başka bir yolcu darbukamı alıp gitmiş çok üzüldüm. Çünkü o darbuka benim ekmek teknemdi. Sonra çok sevdiğim bir ağabeyim bana yeni bir darbuka hediye etti” diye konuştu.
Bilal Göregen'in Ekram İmamoğlu ile olan yayını şu şekilde:
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