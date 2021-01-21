Bild gazetesi yıldız ismin yıllık ücretinin 7.5 milyon Avro olduğunu belirtti

21 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Alman Bild ve İspanyol As gazeteleri dün yıldız futbolcunun Türkiye’de kazanacağı paraya ilişkin haberler yayımladı. Transferi ilk günden beri yakından takip eden Bild, ‘Özil’in yeni dünyası’ başlığıyla duyurduğu özel haberinde yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını yazdı.

AS ise, Arsenal’den yılda 20 milyon Avro’ya yakın ücret alan Özil’in F.Bahçe için indirime gittiğini ve yıllık 4 milyon Avro’ya Sarı-Lacivertli formayı giyeceği iddiasında bulundu. F.Bahçe, mutlu sona ulaşması halinde 32 yaşındaki futbolcuya 500 bin , Şampiyonlar Ligi’ne katılmaları halinde 250 bin Avro ödeyecek.

LİGDE RAKİP SİVAS

Fenerbahçe, Süper Lig ’in 20. haftasında bugün saat 19.00’da Sivasspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı süren Sinan ve Ferdi ile cezalı Ozan forma giyemeyecek. Sivas’ta hava sıcaklığının gündüz -3, gece ise -11 derece olması bekleniyor.

O’QUİNN F.BAHÇE BEKO’DA

Fenerbahçe Beko, NBA’da sekiz yıl forma giyen 30 yaşındaki pivot Kyle O’Quinn’i kadrosuna kattı. Oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.