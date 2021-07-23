Bildirici'den AKP'li medyaya 'fon' tepkisi: "15 Temmuz gelir kapısı"

23 Temmuz 2021 Cuma, 13:57

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kendi internet sitesinde yayımladığı, "Tasarruf genelgesi, gazete alımı ve reklam yasağı günlerinde fon tartışması" yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Bildirici, yazısında 'fon' tartışmalarına değinen Bildirici, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde AKP'li gazetelere verilen reklamları açıkladı.

Faruk Bildirici, "15 Temmuz gelir kapısı" başlığı altında kaleme aldığı bölümde, "15 Temmuz’da 2016’daki darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayımlanan ekler, iktidar medyasına verilen maddi desteğin en önemli göstergesi oldu. Bu eklerde sayfa sayfa ilan ve reklam yayımlandı" dedi.

Medya Ombudsmanı Bildirici, AKP'li medyanın 15 Temmuz'da çıkardığı ek ve aldığı reklamları şöyle açıkladı:

"En fazla ilan ve reklamı alan Sabah gazetesiydi. Sabah’ın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” özel eki toplam 45 sayfaydı, 25 sayfası ilan ve reklamlara ayrılmıştı. Yeni Asır’ın 25 sayfalık 15 Temmuz ekinin 14, Akşam gazetesinin 19 sayfalık 15 Temmuz ekinin 9, Takvim’in 19 sayfalık 15 Temmuz ekinin 11, Hürriyet’in 17 sayfalık 15 Temmuz ekinin 7 ve Posta’nın 14 sayfalık ekinin 7 sayfası tamamen ilan ve reklamlarla kaplıydı."

Eklere reklam veren kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlerin benzer olduğuna dikkat çeken Bildirici, iktidara yakın Sabah, Akşam ve Hürriyet gazetelerinin aldığı reklamları şöyle belirtti:

Sabah

Güral Porselen, Kuzey Marmara Otoyolu, Rixos, GAP İnşaat, Emsan, Aydınlı, Avrupa Konutları, Naksan, Astaş, Erciş Belediye Başkan Vekili, Sesli Turizm, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Süreç Film, Denizler Group, İzmir Sığır Yetiştiricileri Birliği, TAFF, ÇAAŞ, İOSB, AOSB, Kahramanlı Group, TÜDKİYEB, Koza, Vodafone, Aker, Erciyes, Türkiye Sigorta, Aynes, Üründül Group, TKBB, Nuh Grubu, Alfemo, Elazığ Belediye Başkanı, Uğur, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Kayacı, Doğanlar, Jolly, Finansal Kurumsal Birliği, 9 Eylül Üniversitesi, Özkoyuncu, D&R, DMC, Sunar Grubu, İpek, Kalyon.

Akşam

Pegasus, Erciyes Holding, Doğanlar, Aydınlı, Türkiye Sigorta, Avrupa Konutları, Koza, Altunkaya, Rixos, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Çağdaş, Şekeroğlu, Aynes, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Üniversitesi, Sanko, Vodafone.

Hürriyet

Rixos, Erciyes, Koza, Aydınlı, Türkiye Sigorta Birliği, Avrupa Konutları, TKBB, Sanko, Doğanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, YASED, 9 Eylül Üniversitesi, Vodafone.