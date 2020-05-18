Bilet zammı kapıda

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Koronavirüs salgını sırasında fahiş fiyatlarla yurtiçinde taşıma yapan otobüs şirketleri için geçen hafta açıklanan 500 TL tavan fiyat, henüz uçuşlara başlamasa da havayolu şirketlerinin zam yapmak için önünü açtı. Ekonomi uçuşlarında 450 TL olan tavan ücrete ne kadar zam yapılacağı ise merak konusu. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü geçen hafta Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemelerle otobüs bileti fiyatlarında tavan ve taban fiyat uygulamasına gitti.

HENÜZ ZAM BAŞVURUSU YOK

Bu düzenleme ile Türkiye içinde en uzun yolculukta tavan fiyat 500 TL olarak belirlendi. Bu düzenlemeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması getirdik. Böylece hem vatandaşlarımızın haklarını güvenceye aldık hem de firmaların artan maliyetlerin altında ezilmesini engelledik” sözleriyle savunmuştu.

Otobüslerin bilet ücretlerinde belirlenen bu tavan fiyatlar ise geçen yıl Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havayolu taşımacıları için açıklanan 450 TL’lik tavan fiyatları geçmiş oldu.

Havayolu şirketleri için tavan fiyat uygulaması ise 2013 yılında fiyatların aşırı artması üzerine 299 TL olarak getirilmişti. Yıllar içinde yükselen tavan fiyatlar en son geçen yıl eylül ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ekonomi sınıfı için 450 TL olarak açıklanmıştı.

Pandemi sonrası için normalleşmesi bekleyen havayolu şirketleri henüz uçuş için haziran ayını bekliyor. Fiyat belirleme konusunda ise atılan bir adım yok. Yeni bir zam için Sivil havacılık Kurumu’na başvuru söz konusu değil.

Şirketler henüz ne zaman uçuşa başlayacaklarını ve maliyetlerinin ne olacağını tahmin etmeye çalışıyorlar. Ancak karayolunda belirlenen bu yüksek tavan fiyat, havayolu şirketlerinin de önünü açmış oldu.

Şirketler uçuşa başlayacakları zaman belirlenecek ücretlerin bunun altında olamayacağını düşünüyor. Otobüste 500 TL olan tavan fiyatın uçak biletlerinde ne kadar olacağını tahmin etmek ise zor görünüyor.

KİMSE MEMNUN DEĞİL

Karayollarından belirlenen yüksek tavan ücretlerini ütobüs sahibini de vatandaşı da memnun etmediğini belirten CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın ise bir önerisi var:

"Hükümet, köprü ve otoyol ücretlerini, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ve mazotun üzerindeki ÖTV'yi, KDV'yi en azından tavan fiyat kısıtlaması üzerince (31 Temmuz) almama seçeneğine gidebilir. Böylelikle hem ücretler daha makul bir seviyeye çekilebilir hem de otobüs firmaları gerçek anlamda maliyetlerin altında ezilmekten kurtulabilirdi. Ancak hükümet esnafın yükünü vatandaşa, vatandaşın yükünü esnafa yükleyerek yine suya sabuna dokunmadan yol almak istiyor."