Bilgesu Şeker, Dünya Satranç Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek
Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Bilgesu Şeker, Konya’da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. Bilgesu Şeker, Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
Türkiye Satranç Federasyonu ve Spor Bakanlığı Konya’da ‘Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’ düzenledi. Şampiyonaya Türkiye genelinden bin 300 sporcu katıldı.
Şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Bilgesu Şeker finallere katılan 26 sporcu arasından Yıldızlar 16 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Milli Sporcu unvanı kazanan Bilgesu Şeker alarak Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
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