Bilgi edinmenin bedeli: 128 bin TL

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM), orman varlığının ne şekilde korunacağının ve değerlendirileceğinin her bölge için ayrı ayrı planlandığı “orman amenajman planlarını”,



Bilgi Edinme Yasası kapsamında yurttaşlara sunması gerekirken her bir planı öğrenmek için 1719 TL talep ettiği ortaya çıktı. Muğla’nın amenajman planlarını öğrenmek isteyen Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Alp Serdar Denktaş’tan, toplamda 128 bin TL talep edildi.

‘PARA İLE SATILIR’

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Alp Serdar Denktaş, Bilgi Edinme Yasası kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) yoluyla OGM’ye başvurdu. Denktaş, ülkenin orman varlığının ne şekilde korunacağını, değerlendirileceğini, hangi ağaçların kesileceğini içeren bilimsel çalışmalar olan “amenajman planlarını” talep etti. Muğla bölgesindeki amenajman planları için yapılan başvuruya, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yanıt verildi. Yanıtta, “Bilgilerin ancak para ile satın alınabileceği” belirtilerek “Talep etmiş olduğunuz bilgi ve belgeler belli bir ücret karşılığında tarafınıza gönderilecektir.

Buna istinaden Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleri cetvelinin (OGM resmi internet sitesinde bulunan https://www. ogm.gov.tr/Documents/BilgiveBelgeyeErisimUcretleri. pdf linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.) 16. sırasında yazılı olan orman amenajman plan bedelinin yatırılması halinde mobil diskle birlikte başvurulması neticesinde tarafınıza verilebilecektir” denildi. Ayrıca, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki plan ünitesi sayısının 75 adet olduğu bilgisi verilen yazıda, her bir amenajman bedelinin bin 719 TL olduğu belirtildi. Denktaş’ın, Muğla bölgesinin tüm plan ünitelerine ulaşması için toplamda 128 bin 925 TL OGM’ye ödeme yapması gerekecek.