Bilgisayara uzaktan eğitim dopingi

26 Eylül 2020 Cumartesi, 22:49

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam edilmesi, okul alışverişlerinde elektronik eşyalara olan talebi de beraberinde getirdi. Firmalar her bütçeye uygun bilgisayar, tablet, kulaklık seçeneği sunmak için yarış halinde. Uzaktan eğitim için her bütçeye uygun markaların bilgisayarlarını derledik.

Emre Hantaloğlu



LENOVO IDEAPAD 3

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “Okullar uzaktan eğitime, şirketler de uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptı. Bu durum dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilgisayara, kameralara, yazıcılara ve en önemlisi internete talebi artırdı. Geçen yıl Türkiye’de 1.6 milyon adet bilgisayar satıldı. Pandeminin de etkisiyle bu yılın ilk altı ayında bilgisayar pazarında yüzde 41’lik bir büyüme oldu ve 915 binlik bir satış gerçekleşti” dedi. Lenovo okula dönüş için yüksek performanslı Lenovo IdeaPad 3 modelini öneriyor. Lenovo IdeaPad 3 ürünü 3 bin 799’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ACER'DAN İKİ SEÇENEK

Acer’ın iki farklı kullanıcı profiline hitap eden dizüstü bilgisayarları ön plana çıkıyor. Acer Swift 1, daha uygun fiyatlı ve giriş seviyesi diyebileceğimiz bir model. Ürün 1.3 kg ağırlığı, Swift 1, 1.5 cm’den ince ve 20 saate varan uzun pil ömrüne sahip. Acer Swift 1 dizüstü bilgisayar, 4 GB RAM ve 128 GB SSD’ye sahip. Acer Swift 1, pembe, altın ve gümüş renk seçenekleriyle 2 bin 999 TL’lik fiyatıyla satışa sunuluyor.

Acer Swift 3 ise performansı daha ileri seviye olan bir cihaz. 1.2 kg ağırlığıyla Swift 3 serisindeki en hafif ürün olma özelliği taşıyor. 14 inç, Full HD ekranıyla Acer Swift 3 15.95 mm inceliğinde Acer Swift 3 (SF314-42) 4 bin 519 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

HP PAVİLİON GAMİNG 15

HP Pavilion Gaming dizüstü bilgisayar HP’nin 15 inç ilk diyagonal oyuncu PC'si olmasıyla öne çıkıyor. 9. Nesil Intel Core i5 işlemcisi olan HP Pavilion Gaming 15 alana Pavilion Gaming 200 mouse hediye ile 6 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

HP Pavilion Gaming'in 4 GB ekran kartı hafızası bulunuyor. Nvidia GeForce GTX1650 ekran kartı bulunduran bilgisayar 16 GB sistem belleğine sahip.

HUAWEI MATEPAD T 10S

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, 10.1 inç tableti HUAWEI MatePad T 10s'i satışa çıkardı. Her yaştan kullanıcı için eğlenceli bir deneyim sunmak üzere tasarlanan HUAWEI MatePad T 10s, ebeveynleri şahsen denetlemediğinde bile çocukların dijital dünyayı keşfetmeleri için güvenli bir ortam sunan Kids Corner uygulamasına sahip. Huawei MatePad T 10s, 3GB RAM+64GB modeli 1.599 TL, 2GB RAM+32GB modeli ise 1.449 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.