Bilgisayarın en pis parçası klavye nasıl temizlenir?
Bilgisayarınızın klavyesi, bir klozette bulunabilecek bakterilerden 20.000 kat daha fazla bakteri barındırıyor olabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle hijyene çok daha fazla önem verilen günlerde, kullandığınız bilgisayar klavyesinin de temiz olması oldukça önemli. Peki, klavye nasıl temizlenir?
Klavye temizliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus güçlü kimyasalların klavyeye verebileceği zararlardır. Klavyelerinizin üzerindeki boyaların aşınması harfleri seçememenize ya da kozmetik kusurlara yol açabilir.
Klavyenizi temizlerken kullandığınız bez bile önemli bir pozisyonda. Temizlik yapacağınız bezi tercih ederken klavyenize zarar vermeyecek bezleri seçmeniz önemli bir noktadır. Bu iş için genellikle mikrofiber bezler tercih edilmektedir.
Peki, klavye nasıl temizlenir? İşte adım adım klavye temizliği...
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR KLAVYELERİ NASIL TEMİZLENİR?
Klavyenizin bilgisayarınızın kasası ile olan bağlantısını kesin. Sonrasında klavyeyi altında kağıt olan bir zemin üstünde ters çevirerek sallayın. Bu işlem klavyenin tuşları arasında kalan küçük parçaların düşmesine sebep olacaktır.
Klavyeyi elektrik süpürgesi yardımıyla temizlemek de yaygın olan bir seçenektir. Elektrik süpürgesini düşük seviyede açıp klavyeniz üzerinde gezdirerek klavyenizi temizleyebilirsiniz.
Klavyenizin tuşları arasındaki kirleri temizlemek için kulak çubuğunu kullanabilirsiniz.
Bu seçenekler arasındaki en kesin ancak en riskli seçenek ise klavyenin vidalarını çıkartıp sonrasında klavyenin içini temizlemektir. Tuşlarınızın dökülmesini önlemek için klavyenizin vidasını açtıktan sonra klavyenizi ters çevirip üst parçayı ayırmanızı öneririz. Bu sayede tuşlarınız klavyenin üst parçasında takılı olarak kalacaktır.
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KLAVYELERİ NASIL TEMİZLENİR?
Yukarıda bahsi geçen klavye temizleme yöntemlerinin birçoğu dizüstü bilgisayar klavyeleri için de geçerlidir.
Bunların yanı sıra yüzey temizleme suyunu tercih ettiğiniz temizleme bezine az miktarda sıkıp klavyenizi temizleyebilirsiniz. Sıvı temasından kaçınmak için fazla yüzey temizleyici sıkmamanızı öneririz.
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