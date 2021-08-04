Bilim insanları açıkladı: Gençlik iksiri bulundu mu?

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:35

Nature Communications dergisinde yayınlanan bir çalışmayı yürüten uluslararası bir gerontolog ekibi; insan ömrünün en fazla kaç yılla sınırlı olduğunu ve bu sürenin nasıl uzatılabileceğine dair yeni bulgulara ulaştıklarını duyurdu.

“MOLEKÜLER DÜZEYDE ÇOK FAZLA NETLİK YOK”

Araştırmacılar deneyde, farklı kıtalardan altı primat türü ve dokuz ayrı insan popülasyonundan yaşam süresi verilerini inceledi. Araştırma sonucunda, türlerin temsilcilerinin yaklaşık olarak aynı yaşlarda öldükleri tespit edildi. Bu durumun, yaşam beklentisindeki olası bir artışı er ya da geç biyolojik olarak sınırlayacağını ifade eden uzmanlara göre, yaşlanmayla ilgili yüzden fazla farklı hipotez var, ancak moleküler düzeydeki mekanizmalar hakkında hala bir netlik yok.

“YAŞAM KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN”

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nün Moleküler Mekanizmaları Araştırma Merkezi'nden Aleksey Vlasov, konuya ilişkin Rus haber ajansı RIA’ya demecinde, “Süreci durdurmak gerçekçi değil, ancak yaşa bağlı hastalıklarla savaşmak ve en azından insan yaşam kalitesini iyileştirmek mümkün" dedi.

DENEY SONRASINDA 2 YAŞ GENÇLEŞMİŞLERDİ

İki yıl önce Amerikalı bilim insanları, epigenetik (DNA'da programlanmamış) yaşlanma faktörlerini etkilemeyi başardıklarını açıklamışlardı. Yaşlılıkla birlikte, bağışıklık sisteminin mikroplara karşı yürüttüğü savaşı koordine eden timüsun işleyişini iyileştirmek isteyen araştırmacılar, bunun için yıl boyunca dokuz gönüllüye büyüme hormonları ve antidiyabetik ajanlar içeren bir ilaç karışımı verdi. Beklendiği gibi, deneklerin kanında timüs tarafından üretilen T-lenfositlerinin sayısı artmış, buna paralel olarak, deney sırasında katılımcıların ortalama iki yaş daha gençleştiği ortaya çıkmıştı.

YAŞLANMANIN EN BÜYÜK NEDENLERİ: HASTALIK VE STRES

Bilim insanları; dinamik organizma durum göstergesi (DOSI) olarak adlandırılan göstergelere göre, insan vücudunun maksimum 150 yıllık bir ömre sahip olduğu sonucuna vardı. Bu göstergenin yaşlanma hızını yansıttığının altını çizen bilim insanları, “DOSI hastalıklardan ve streslerden etkilenir, ancak daha sonra tipik olarak yaşa özgü değerlere geri döner” açıklamasında bulunarak, kişiye ait değerlerin, yaşadığı koşullara bağlı olarak da değiştiğini ifade etti.

DOSI değerlerinin genellikle doğumdan 20 yaşına kadar artmasına karşın, 20 yaşından 50 yaşına dek pek bir değişiklik göstermediğini belirten uzmanlara göre, “Bir kişinin sahip olduğu hastalık ne kadar çoksa, DOSI değerleri o kadar yüksek olur.”

Kişi ne kadar yaşlıysa, DOSI'yi stabilize etmesinin de o kadar uzun süreceğini söyleyen yetkililer, bunun sonucunda yaşla birlikte vücudun, iç ve dış stresle baş etmesinin zorlaştığını belirtti. Bilim insanlarına göre, beden artık bu fonksiyonu çalıştıramadığı zaman da ölüm meydana geliyor.