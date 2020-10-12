Bilim insanları açıkladı: Kedilerle nasıl arkadaş olunur?

12 Ekim 2020 Pazartesi, 17:13

Yeni bir araştırmaya göre kedilerin gözlerini kısması ve kısa süreliğine kapatması, insanlara gülümsedikleri anlamına geliyor. Bu hareket, kedilerin hem birbiriyle hem de insan dostlarıyla arasındaki uyumun göstergesi.

Sussex ve Portsmouth Üniversitelerinden bilim insanlarının Scientific Reports isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırmasının yazarlarından Profesör Karen McComb şöyle konuştu:

"Hem hayvan davranışları üzerine çalışan hem de kedi sahibi biri olarak, kediler ve insanların bu şekilde iletişim kurabileceğini göstermek harika.

Bu birçok kedi sahibinin zaten hissettiği bir durumdu. Şimdi bunu kanıtladık.

Gözlerinizi gülümser gibi rahatça kısmayı deneyin, ardından birkaç saniyeliğine kapatın. Onların da aynı şekilde yanıt verdiklerini göreceksiniz ve bir böylece bir çeşit sohbet başlatabilirsiniz."

McComb’a göre bu araştırma, kedi-insan iletişiminde göz kırpmanın rolünü deneysel yolla ortaya koyan ilk çalışma oldu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, iki aşamada gerçekleştirilen deneyler, bu göz kırpma sohbetlerini kedilerin başlatmadığını, bunun yerine insanlardan komut beklediklerini ortaya koydu. Bunun yanı sıra kedilerin, kendilerini göz kırpma tekniğiyle selamlayan kişilere yaklaşmaya daha istekli olduğu görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Tasmin Humphrey, “Kedilerin ve insanların etkileşime girdiği yolları anlamak, kedilere yönelik bilgi dağarcığımızı geliştirebilir ve kedi refahını artırabilir” diye konuştu.

Bulguların ayrıca, veteriner hekimlerin ve korumacıların kedilerin hissettiklerini daha iyi değerlendirmesini sağlayabileceği belirtildi.

McComb, tüm kedi dostlarının bu keşiften yararlanmasını önerdi:

"Evde ya da sokakta karşılaştığınız kedilerle deneyebileceğiniz bir şey. Kedilerle aranızdaki bağı güçlendirmenin harika bir yolu."