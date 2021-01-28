Bilim insanları açıkladı: Yüzde 90 koruma için maske nasıl takılmalı?

28 Ocak 2021 Perşembe, 12:42

ABD'de hizmet vermekte olan Virginia Tech Üniversitesi, koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren maskenin nasıl takılması gerektiğini, pandeminin birinci yılında açıkladı. Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre maskeler bu şekilde takılırsa, koruyuculuk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaşabilir.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre yüzün üç katmanlı bir şekilde kapatılması gerekiyor. Bunun da cerrahi yüz maskesi üzerine takılacak bez maskeyle mümkün olacağını söyleyen uzmanlar, bu şekilde koruyuculuk oranının artacağını beyan ediyorlar.

Webtekno'nun aktardığına göre, Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücünün Dr. Anthony Fauci de maskelerin aynen bu şekilde takılması gerektiğine inanıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda konuşan Dr. Fauci, maskenin katmanlı yapıda kullanılmasının önemli olduğunu söylemişti.

Fiziksel olarak eklenecek her bir katmanın bulaşma riskini daha da azalttığını ifade eden bilim insanı, insanların çift maske takmalarının asıl nedeninin de bu olduğunu ifade etmişti.