Bilim insanları beyinlerini inceledi: Köpekler sahiplerinin yüzünü tanır mı?
Köpek sahiplerinin, köpekleriyle kurduğu iletişimde yüz şeklinin bir önemi var mı? Köpekler sahibini yüzünden tanıyabilir mi? Bilim insanları bu sorulara yanıt niteliğindeki araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Macaristan'daki Eotvos Lorand Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırmalara göre, köpeklerin beyinleri insan yüzlerini tanımak üzere yapılandırılmamış. Ancak köpekler sahiplerini koku ve ses yoluyla tanıyorlar.
İnsanlar ise yüzleri görsel bir iletişim olarak kullanıyor. Ancak köpeklerin beyin mekanizmaları farklı olduğu için görsel olarak tanımaya yatkın değiller.
KÖPEKLERİN VE İNSANLARIN BEYİNLERİ İNCELENDİ
Araştırma ekibi bunun için bir MRI tarayıcısı kullanarak, hem insanların, hem de köpeklerin beyin aktivitesini izledi. Bunun için 30 gönüllü insanla birlikte evcil 20 köpek izlendi. İki saniyelik videolarla insan yüzleri ve başlarının arkasını gösterdi. Hayvanlardan elde edilen sonuçlarda, köpeklerin beyinlerinin hiçbirinin özel olarak yüzlere tepki vermedikleri görüldü. Ancak insanlarda görsel korteks bir yüz gördüğünde aydınlandı.
EVRİMLEŞMEDEN KAYNAKLANIYOR
Araştırmacılar, köpeklerin insan yüzlerine dikkat etmesinin nedeninin sahiplerine bağlı olarak evrimleşmeleri ve onları tanımak için teknikler geliştirmelerinden kaynaklandığını belirtiyorlar. Araştırmacılar, köpeklerin beyinlerinin insan yüzlerine odaklanmak için yapılandırılmadığını, ancak aynı türden bir hayvan göründüğünde daha fazla heyecanla yanıt verdiğini keşfetti.
Uzmanlar, insanların yüzleri görsel iletişim olarak kullanırken köpek beyninde özel bir statüleri olmadığını söylüyor.
Kaynak: chip.com.tr
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