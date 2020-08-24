Bilim insanları canlı insan kalbi geliştirdi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:49

Michigan Eyelet Üniversitesi'nden araştırmacılar dünyada ilk kez laboratuvarda tüm temel kalp hücre tiplerine, kalp odacıkları ve damar dokuya sahip minyatür bir insan kalbi modeli geliştirdi.

Kalp rahatsızlıkları her yıl dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre (CDC) ülkede her 37 saniyede bir kardiyovasküler rahatsızlıklar nedeniyle bir kişi yaşamını yitiriyor.

Çevrimiçi platform bioRxiv'de yayımlanan ve henüz hakem onayından geçmeyen çalışmanın yazarlarından, Michigan Eyelet Üniversitesi'nden biyomedikal mühendisliği profesörü Aitor Aguirre "Bu mini kalpler daha önce görülmemiş ölçüde kesinlikte tüm kalp rahatsızlıklarını çalışmak için güçlü modeller oluşturuyor" dedi.

İnsan kalbi organiodileri embiryonik ve cenin gelişimi ortamlarını taklit eden yeni bir kök hücre sistemi sayesinde geliştirildi. Araştırmanın yazarlarından Yonatan Israeli "Organoidler, organ özelliklerini ve yapısını önemli ölçüde yineleyebilen ve kendiliğinden oluşan üç boyutlu hücrelerdir" diye konuştu.

Çalışmada uygulanan biyomühendislik yönteminde yetişkin hastalardan alınan pluripotent kök hücrelerinin bir petri kabında embriyonik kalp gelişimi benzeri gibi davranması sağlanıyor.

Aguirre "Bu işlem kök hücrelerin tıpkı bir embriyodaki gibi kalpte yer alan belirli hücre tiplerine ve yapılara doğru gelişmesini sağlıyor. Biz bu hücrelere görev veriyoruz ve tüm gerekli koşullar sağlandığında ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Şimdi her iki dünyada da en iyisine sahibiz. Etik kuralları ihlal etmeyen ya da ceninlerden alınan malzemeleri kullanmayan, bu hastalıkları inceleyecek tam bir küçük insan kalbi" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar bundan sonraki aşamalarda yenidoğanlardaki kalp rahatsızlıklarını çalışmak amacıyla ceninlerdeki kalp gelişiminin ayrıntılarına odaklanmayı ve insan kalbi organoidini mükemmelleştirmeyi amaçlıyor.

İsraeli "Organoidler temsili işlevsel ve yapısal özellikler gösteren, cenin kalbinin küçük modelleri. Ancak onlar henüz mükemmel bir insan kalbi değil. Bunun üzerinde çok çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe