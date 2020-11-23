Bilim insanları Covid-19'dan koruyan burun spreyi geliştirdiler

23 Kasım 2020 Pazartesi, 11:26

Üniversitenin Sağlık Teknolojileri Enstitüsünden bir ekip, spreyi İngiltere, Avrupa ve ABD'deki düzenleyici kurumlar tarafından zaten onaylanmış ve tıbbi cihazlarda, ilaçlarda ve hatta gıda ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bileşiklerdem formüle etti.

Bu durum, yeni bir ürünü piyasaya sürmek için normal prosedürlerin basitleştirildiği ve burun spreyinin çok hızlı bir şekilde ticari olarak temin edilebileceği anlamına geliyor.

Profesör Liam Grover ve Dr. Richard Moakes liderliğindeki araştırmacılar, burnun içini eşit şekilde kaplayabilecek ve püskürtüldüğü yerde kalabilecek bir sprey tasarladılar.

Dr. Richard Moakes, "Bu sprey, gıda ürünlerinde ve ilaçlarda halihazırda kullanılmakta olan hazır ürünlerden yapılmıştır ve bu koşulları bilinçli olarak tasarım sürecimize dahil ettik. Bu, doğru ortaklar ile birlikte seri üretime hafta içinde başlayabileceğimiz anlamına gelir" dedi.

Dr Moakes, "Bu tür ürünler, virüsün yayılmasını önlemek için hayati önem taşıyan maske takma ve el yıkama gibi mevcut önlemlerin yerini almıyor. Ancak bu spreyin yapacağı şey, virüs aktarımını önlemek ve yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemektir."