Bilim insanları Dünya’da yaşamın köklerini Salda Gölü’nde arıyor
NASA, Salda Gölü’nde bulunan mineral ve kaya kalıntılarının, Perseverance uzay aracının Mars’ta iniş yaptığı Jezero Krateri’ne çok benzediğini açıkladı.
Salda Gölü’nden toplanan örneklerin, delta gölü çevresinde biriktiği düşünülen tortularda korunmuş, fosilleşmiş mikropların sebep olduğu yaşam izlerini araştıran bilim insanlarına yardımcı olabileceği açıklandı.
NASA yetkilisi Thomas Zurbuchen, “Salda Gölü, öğrenebileceğimiz ve inceleyebileceğimiz güçlü bir kaynak olarak hizmet edecek” dedi.
Zurbuchen, “Mars’ta bulunan Perseverance uzay aracı bir şey bulduğunda aradaki benzerliklere bakabilmek için Salda Gölü’nden elde ettiğimiz veriler ile karşılaştırıyoruz. Bizim için veriler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar eşit derecede önemli. Bu yüzden Salda Gölü’ne sahip olduğumuz için gerçekten mutluyuz” dedi.
Bilim insanları, göl çevresindeki tortuların, mikropların yardımıyla oluşan ve mikrobiyalit adı verilen büyük höyüklerden aşınarak oluştuğuna inanıyor.
Amerikalı ve Türk gezegen bilimcilerden oluşan bir ekip, masmavi suları ve beyaz kıyıları nedeniyle Türkiye’nin Maldivler’i olarak bilinen gölde 2019 yılında araştırma yapmaya başladı.
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