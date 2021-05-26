Bilim insanları duyurdu: İnsan ömrünün sınırı tespit edildi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:48

ABD ve İngiltere’den bilim insanları, insan ömrünün sınırını belirleyen bir araştırmanın sonuçları açıkladı. Biyoloji ve biyofizik uzmanları, İngiltere ve ABD'deki yüzbinlerce gönüllünün DNA sistemini yapay zekâ ve kan örnekleri ile inceledi.

İnsanların ömrünün sınırını tahmin etmek için bir uygulama geliştiren bilim insanlarına göre, insanlar en fazla 150 yaşına kadar yaşayabilecek.

Yapay zekâ odaklı bir iPhone uygulaması geliştiren uzmanlar, bir kullanıcıdan gelen basit girdiyle biyolojik yaşlanma oranını ve maksimum ömrü doğru bir şekilde tahmin edebildi.

STRES, YAŞAM TARZI VE BİYOLOJİK YAŞ

Büyük veri çalışmasının bir parçası olarak, hem yaşam tarzı faktörlerini hem de vücudumuzun nasıl tepki verdiğini kapsayan, insan yaşam süresinden sorumlu iki anahtar parametre olduğunu buldular.

İlk faktör stres, yaşam tarzı ve biyolojik yaş; ikincisi ise ilk faktörün ne kadar çabuk normale döndüğünü yansıtan esnekliktir.

Araştırma sonucunda, herhangi bir insanın yaşama olasılığı en yüksek olanın 150 yıl olduğunu, bu da İngiltere'de tespit edilen 81 yıllık ortalama insan ömrünün neredeyse iki katı olduğunu belirlemesine olanak tanıdı.

İyileştirilmiş beslenme, temiz su, daha iyi sanitasyon ve tıp biliminin uygulanması, ortalama ömrümüzü önemli ölçüde artırmada anahtar olduğu da tespit edildi.