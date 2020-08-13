Bilim insanları faz III sürecinin beklenmesi gerektiğini söyledi

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Prof. Özlü, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Rusya’nın ‘gerekli tüm testleri geçip Covid-19 aşısını tescil ettiği’ açıklaması herkesi heyecanlandırdı. Bu pandemide dönüm noktası olabilir mi? ” diye sordu.

Özlü, özetle şunları dile getirdi: “Aşıyla ilgili gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların sonuçları açıklanana kadar bu konuda kesin konuşmak mümkün değil. Öncelikle aşı ne oranda koruyor; koruma ne kadar sürüyor; güvenli mi; kaç doz yapılması gerekecek; herkese, tüm yaşlara ve risk gruplarına uygulanabilir mi; maliyeti ne olacak, üretim kapasitesi ne kadar gibi soruların cevaplarını öğrenmemiz gerekiyor. Güvenli ve etkili olsa bile, koruma oranına göre aşılanması gereken 4-8 milyar insan söz konusu. Aşının finansmanı, yeterli miktarda üretimi, paylaşımı, dağıtımı, hedef kitleye ulaşılarak uygulanması en iyimser hesapla 1-2 yılı bulacaktır. Aşının bu kadar hızlı geliştirilmiş olması önemli bir başarı olup, memnuniyet vericidir. Ancak hızlandırılmış süreçte etkinlik ve güvenliğiyle ilgili kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bilimsel araştırma fazlarını başarıyla tamamlamış olup olmadığı çok önemli. Rusya’nın açıklaması, diğer ülkelerdeki aşı çalışmalarını hızlandıracaktır. Umarım bu yarış, bilimsel testlerin sayı, kapsam ve niteliğinde yetersizliğe neden olmaz. Aksi halde sadece bir fiyasko yaşamakla kalmayıp, aşıya bağlı zararlı etkilerle yüzleşebileceğimizi unutmayalım. Sonuç; aşı bulunmuş/bulunacak olsa da önümüzdeki 1-2 yıl içinde virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen, salgını kontrol etmek için vazgeçilmez enstrümanlar olmaya devam ediyor.”

‘AŞI HAZIR DEĞİL’

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Rusya’nın bugün açıkladığı aşı henüz tüm etkinlik ve güvenlilik verileri ile hazır bir aşı değildir. Ancak diğer 3 aşı gibi preklinik, Faz I, Faz II aşamalarını başarı ile geçmiş bir aşıdır. 2-3 ay sonra hazır hale gelebilir. Tüm aşıların şu anda çok sayıda üretildiğini biliyorum” değerlendirmesini yaptı. Harvard Üniversitesi’nden asistan Prof. Emrah Altındiş de “Aşıların yıllardır kurumsallaşmış ve çok aşamalı bir deneme mekanizması var. Rusya’nın Faz III dediğimiz güvenlik ve koruyucu etkinlik denemelerini yapmadan, sonuçlarını görmeden bir aşıyı onaylaması bilimsel değil ve halk sağlığı açısından oldukça riski” paylaşımını yaptı.