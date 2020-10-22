Bilim insanları hesapladı: Matrix'tekine benzer bir simülasyonda olma ihtimalimiz var mı?
Scientific Amerika isimli dergide geçen günlerde yayımlanan bir araştırma, insanların Matrix’deki gibi bir simülasyonun içinde olma olasılığının yüzde 50 olduğunu belirtti.
Çalışma, İsveçli Felsefeci Nick Bostrom 2003’te yayımladığı bir makaleyle Columbia Üniversitesi’nden David Kipping’in çalışmasına dayanıyor.
Bostrom “Bir Bilgisayar Simülasyonunda mı Yaşıyorsunuz?” isimli yazısında şu üç önermeyi ortaya koymuştu:
1. İnsan türünün, ‘posthuman’ (insan ötesi) seviyesine ulaşamadan neslinin tükenmesi çok muhtemel.
2. 'Posthuman’ seviyeye erişebilmiş herhangi bir medeniyetin kendi evrimsel tarihinin çok sayıda simülasyonunu yapması hiç olası değil.
3. Büyük ihtimalle bir bilgisayar simülasyonun içinde yaşıyoruz.
IGN'in haberine göre düşünür, Matrix’e benzer şekilde hesaplama gücüne dayanan teorisinde söz konusu üç önermeden birinin doğru olduğunu belirtmişti.
Astronom Kipping ise, Bostrom’un teorisini kendi olasılıklarını hesaplamak için kullandı. Simülasyon iddiasında bulunmayan ilk iki kriteri birleştirerek tek bir olasılık haline getirdi.
Daha sonra Kipping’in teorisi, simülasyonların kendi simülasyonlarını yaratamayacağını ortaya koydu. Çünkü Kipping’e göre, simülasyonlar yenilerini meydana getirirse, bu simülasyonlar tekrar yaratabilmek için yeterli kaynak bulamıyor.
Çalışmada bu teori, matruşka bebeklere benzetildi. Her bebeğin, kendisinden önce gelene sığması için küçülmesi gerektiği böylece gittikçe küçüldüğü belirtildi.
Araştırma, insanlar bilinçli varlıklarını kullanarak kendi simülasyonlarını yaratabilirlerse bir simülasyonun içinde olmadığını ama yaratamazsa ortada bir simülasyon olabileceğini ifade ediyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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