Bilim insanları, koronavirüsün beyne sızabildiğini doğruladı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 10:48

Uzmanlar, 51-94 yaşları arasındaki 43 kişinin cesedine otopsi yaptı.

Ölenlerin yüzde 53’nün beyinlerinde Covid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov-2'ye rastlandığı ifade edildi.

Koronovirüs izleri beynin kök hücrelerinde ve ondan dallanan nöronlarda tespit edildi.

Ayrıca hastaların yüzde 14’ünde fokal iskemik doku bozuklukları, yüzde 86’sında da astrositoz, yani sinir dokusu hücrelerini destekleyen astrositlerde anormal bir artış tespit edildi.

Sputnik'in The Lancet dergisinden aktardığına göre, bilim insanları, koronavirüsün sızması sonucu beyinde meydana gelen değişikliklerin ehemmiyetsiz olduğu kaydetti.

Virüsün merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan yıkıcı bir etkisi olduğu belirlenmediği vurgulandı.