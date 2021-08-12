Bilim insanları ortaya koydu: İntikam soğuk yenen bir yemek değilmiş
Bilim insanları, "İntikam soğuk yenen bir yemektir" lafının doğru olmadığını ortaya koydu.
ABD'deki Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar, insanların yüzde 58'nin intikam için hemen harekete geçmek istediğini gösterdi.
Araştırma ekibi, bin 500'den fazla katılımcıyı içeren 6 deney yaptı. Örneğin bir çalışmada, katılımcıların bir rakiple video oyunu oynamaları istendi. Bu kişilerin, rakiplerinin kulaklıklarına oyun oynarken daha az, ertesi gün daha çok gürültü çıkarma arasında tercih yapabileceği bildirildi.
Bir başka deneydeyse iki kişiyle sanal sohbet odasına alınan katılımcılar, konuşmanın yüzde 80'inde dışlandı. Katılımcılar daha sonra, sohbetteki diğer kişilerden birinin elini "acı verici derecede soğuk suya" ne kadar süre boyunca koyacağını seçti.
Motivation Science adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, katılımcıların yüzde 58'inin birisine ders vermek için hemen misilleme yapmayı istediğini gösterdi.
Araştırmacılardan David Chester şöyle konuştu:
"Sonuçlar, insanların 'soğuk' intikam yerine, ‘sıcak' intikamı tercih ettiğini gösteriyor."
Öte yandan araştırmacılar, bu tercihin ileride alınacak intikama çevirmenin mümkün olduğunu da tespit etti. Zira tercihler, intikamın ne zaman gerçekleşeceğine ve daha fazla zarar verme ihtimaline bağlı değişebiliyor.
Araştırmalarla ilgili makalenin başyazarı Samuel West, "Oturup geçmiş hatalar hakkında düşünmeleri söylendiğinde, katılımcıların yüzde 42'si daha fazla intikam için beklemeye karar verdi" dedi.
Kaynak: Independent Türkçe
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