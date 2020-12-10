Bilim insanları uyardı: Yeni yılda hedef koyarken dikkat!

10 Aralık 2020 Perşembe, 12:24

Sözcü'nün aktardığına göre, yeni bir çalışma, yeni yıl kararlarını nasıl ifade ettiğimizin, yıl başı vaadine uyulup uyulmayacağını belirlemede anahtar olduğunu öne sürüyor. Bilim insanları, ‘Bırakacağım …’ veya ‘Kaçacağım …’ gibi yeminler vermekten kaçınan ve bunun yerine ‘başlayacağım’ diyen insanların bir yıl boyunca kararlarına bağlı kalma olasılıklarının yüzde 12 daha yüksek olduğunu buldular.

Yeni yıl kararları üzerine gerçekleştirilen araştırmada, 2017’nin sonunda bir söz veren bin 66 kişi izlendi.

Yıl sonuna kadar işi bırakacağını veya bir şeyden kaçınacağını söyleyenlerin yarısından azı (yüzde 47) başarılı oldu.

Stockholm Üniversitesi’nden araştırmacılar, sonuçlarının yeni ve iyi bir alışkanlık oluşturmanın, insanların eski kötü alışkanlığı değiştirerek onu bırakmalarına yardımcı olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

En popüler kararlar fiziksel sağlık (yüzde 33), kilo kaybı (yüzde 20) ve yeme alışkanlıklarındaki değişiklik (yüzde 13) ile ilgiliydi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Profesör Per Carlbring, “Kararın nasıl ifade edildiğinin sonuçları bu kadar etkilemesi bizi çok şaşırttı. Çoğu durumda, çözümünüzü yeniden ifade etmek kesinlikle işe yarayabilir. Örneğin, hedefiniz kilo vermek için tatlı yemeyi bırakmaksa, bunun yerine “Günde birkaç kez meyve yerim” derseniz büyük olasılıkla daha başarılı olursunuz” dedi.

Carlbring ayrıca, “Daha sonra tatlıları daha sağlıklı bir şeyle değiştirirsiniz, bu muhtemelen kilo vereceğiniz ve aynı zamanda kararınızı koruyacağınız anlamına gelir. Bir davranışı silemezsiniz, ancak onu başka bir şeyle değiştirebilirsiniz” diye ekledi.

Araştırmacılar tekniğin her zaman işe yaramayacağı ve bazı alışkanlıkların diğerlerinden çok daha zor olacağı konusunda uyardı. Katılımcıların başka kişilerden aldığı yardım miktarının da sonuca çok etkisi olmadığı tespit edildi.