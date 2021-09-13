Bilim insanlarından Delta varyantı uyarısı: 'Çok fark var'

13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:04

Harvard Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Jeremy Faust, koronavirüse karşı aşı olanlarla olmayanların, güvende olup olmadığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'nün Yahoo News’ten aktardığına göre Faust, "Şimdi şunu açıkça konuşalım, Delta varyantı aşı olmayanlar için olağanüstü tehlikeli bir durum yaratıyor. Delta varyantı, aşı olanlar için ise önceki varyantlarda olmayan bir tehlikeye sebep oluyor. Aşı olanlar ve olmayanlar aynı risk grubunda değil. Aşı olanlarda koronavirüs vakaları, aşı olmayanların çok büyük bir oranı" dedi.

Faust, "Koronavirüs aşısının aynı zamanda uzun Covid-19’u da azalttığını biliyoruz. Normale dönüş için kritik detay, aşılama oranı artana kadar sosyal mesafe ve hijyene önem vermek. Herkes aşı olana kadar virüsün yayılmasını engellemeliyiz" diye konuştu.