Bilim insanlarından HIV virüsünün bulaştığı ilk insanla ilgili beklenmedik tahmin
Kanadalı Profesör Jacques Pepin, AIDS’e yol açan HIV virüsünün bulaştığı ilk insanın, Birinci Dünya Savaşı sırasında Afrika kıtasında açlıktan ölmemek için şempanze avlayan bir asker olabileceğini belirtti.
Sputnik'in Daily Mail gazetesine dayandırdığı haberine göre, Kanada’da bulunan Sherbrooke Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Jacques Pepin, ilk AIDS hastasının HIV virüsünü 1916’da Kamerun’un güneydoğusundaki Molundu bölgesinde maymun avı sırasında yakaladığı varsayımında bulundu. Bilim insanı, “sıfırıncı” hastanın, o dönem Almanya kolonisi olan Kamerun’da Almanlara karşı savaşan bir Fransız, Belçikalı veya İngiliz askeri olduğunu tahmin ediyor.
Pepin, "Askerler, yoluna devam etmeden önce Molundu’da 3 veya 4 ay kaldı. Başlıca sorunları düşman kurşunu değil, açlıktı” diye konuştu.
Gıda stokları hızla tükenen askerlerin yemek bulmak için maymun ve diğer hayvanları avlamak zorunda kaldıklarını dile getiren Kanadalı profesör, "Hipotezim, askerlerden birinin av sırasında virüs kaptığı yönünde. Bir şempanze öldürülmüş ve asker, hayvanı kestiği sırada yaralanmış, bu da virüsü kapmasına yol açmış” ifadesini kullandı.
Askerin, savaştan sonra, Belçika Kongosu’ndaki (günümüz Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Leopoldville (günümüz Kinşasa) şehrine döndüğünü ve hastalığı yaydığını anlatan Pepin, 1950’li yılların başında hasta sayısının yaklaşık 500’e çıktığını söyledi.
Bilim insanına göre, HIV enfeksiyonunun yayılmasının temel sebebi, hastanelerde genel ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle iğnelerin yeniden kullanımı. Kongo’nun bağımsızlığını kazandığı 1960’ta, Leopoldville’e kırsal bölgelerden göç yaşandı, virüsün yayılması için mükemmel bir ortam oluştu. O dönem şehirde bir kadına yaklaşık 10 erkek düşüyordu, bu da fuhuş yayılmasına yol açtı ve virüs cinsel yolla hızla yayılmaya başladı.
HIV virüsünün Leopoldville’den tüm Kongo’ya, oradan da, ülkeyi ziyaret eden bir Haitili sayesinde yurt dışına yayıldığını kaydeden Pepin, “Birkaç yıl içinde ABD’ye ihraç edildi ve burada eşcinseller ve uyuşturucu bağımlıları arasında yayıldı, oradan da Batı Avrupa’ya geçti” diye ekledi.
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