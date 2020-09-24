Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap: Bir ilçede kitle bağışıklığına ulaşıldı
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'ın Ankara'da bir ilçede kitle bağışıklığına ulaşıldığını belirttiğini söyledi. Sarıkaya'nın aktardığına göre Azap, "Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrollü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız" tavsiyesinde bulundu.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ismini vermediği Ankara'nın bir ilçesinde kitle bağışıklığına ulaşıldığını açıkladı.
Yine Sarıkaya'nın yazısında aktardığına göre Azap, "Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrollü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız" tavsiyesinde bulundu.
Sarıkaya'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:
Koronavirüs konusunda baştan bu yana teşhisleri, tedavi yöntemleri ile öne çıkan Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sohbet ederken başından geçen önemli bir olaydan söz etti.
Aktardığına göre tanıdığı birisi kendi ilçelerindeki vaka sayısı hakkında bilgi aktarmış.
KAPATIN İLÇENİZİ HASTA OLMAZSINIZ
"Bakmışlar veriler doğru…
İlçenin nüfusu ile orantı kurmuş, olması gereken kitle bağışıklığına ulaşıldığını belirtmiş…
“Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrollü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız” tavsiyesinde bulunmuş.
Prof. Dr. Azap, bunu belirtmekle birlikte grip gibi ikinci kez yakalanma riskinin bulunduğunu da anımsattı.
İlçede yaşayanların bir başkasıyla temas etmemesi veya denetimli kontrol halinde herhangi sorunla karşılaşmadan sağlıklı kalacaklarına vurgu yaptı.
ADI BENDE SAKLI
Ankara çevresindeki bir ilin ilçesinin adını söyledi ama yazılmasını da istemedi, nedeni çok yüksek ilgi görüp ikinci kez insanların hastalığa yakalanma riski…
Şurası açık ki, daha küçük yerleşimlerde kitle bağışıklığına ulaşma şansı yakalanabilir.
Ancak büyük kentler için bunu söylemek pek olası değil gibi görünüyor.
Tabii her gün çevremizdeki insanların veya yakınlarının Covid-19 enfeksiyonuna yakalandığı haberini aldığımız Ankara’da da yakında kitle bağışıklığına ulaşıldığı haberi alınırsa şaşmamak gerekir."
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