Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan AVM uyarısı: Tek masaya oturmayın

23 Temmuz 2020 Perşembe, 12:27

Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezlerinde yaşanabilecek yoğunluğa dair uyarılarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, alışveriş merkezlerinde özellikle sosyal mesafe ve maske konularında çok özenli olunması gerektiğinin altını çizdi.

İÇERİDE DE MASKE TAKIN

İlhan yerinde uygulamalarla yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

Prof. İlhan, AVM'ye giriş kapılarında vücut ısısını ölçen kameraların ateş ölçerken maskeli/maskesiz girişleri de takip ettiğini, gerektiğinde uyarıda bulunduğunu ve bunun bir avantaj olduğunu; ancak her AVM'nin bu imkana sahip olmadığını bu durumda ziyaretçi ve çalışanların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"MESAFE GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

AVM içerisinde tüm hijyen çalışmalarının yapılması yanında ziyaretçilerin de kuralları ihlal etmeden ve sosyal mesafeyi göz ardı etmeden ihtiyaçlarını karşılamasının büyük önem taşıdığını ifade eden İlhan "AVM içerisinde dolaşırken önümüzde yürüyenlerle aramızda mesafe bırakmaya dikkat etmeli, buna uymayanları ise uyarmalıyız. Bu sayede riski azaltmış oluruz" dedi.

"MERDİVEN BANTLARINA DOKUNULMAMALI"

İlhan, yürüyen merdivenlerde 3 basamak ara bırakmanın ve sürekli temizlense de risk oluşturabileceğinden merdiven bantlarına dokunmamak gerektiğini ifade etti.

ASANSÖRLERE DİKKAT

Pandemi öncesinde AVM içerisindeki asansörlerin yoğunluğuna vurgu yapan, ancak bu süreçte minimum ölçüde kullanılmasının büyük bir avantaj olduğuna değinen İlhan, ‘'Pandemi öncesinde yoğunluk gösteren asansörler şu an çok kullanılmıyor. Bu noktada duyarlılıklarından ötürü ziyaretçileri de kutlamak gerekiyor. Ayrıca 17 kişi kapasitesi olan asansörler şu an 4 kişi binecek şekilde ayarlanmış, bu çok doğru'' dedi.

TEK MASAYA OTURMAYIN

Kalabalık gruplar halinde gelenlerin, yemek katlarında tek masa yerine iki, üç masada oturmalarının riski azaltacağına dikkat çeken İlhan ‘'Son dönem vakalarında aynı aileden hastalananların fazla olduğunu gözlemliyoruz. Vatandaşlarımız ailemden bana bulaşmaz diye düşünüyorlar, bu yanlış bir düşünce. Yemek yerken maskemizi çıkaralım, ancak yemeğimiz bitince muhakkak maskelerimizi takalım'' diye konuştu.

"ÇOCUKLAR DA MASKE TAKMALI"

Sözcü'nün aktardığına göre; İlhan, anne babaların maske takarken çocukların maske takmamasının yanlış olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

‘'Mutlaka çocukların da maske takması gerekiyor. Maskesiz bir şekilde çocukların da riski artıyor. Çocukların enfeksiyon alması, enfeksiyonu eve taşımaları anlamına geliyor. Şu anda Türkiye'deki vakaların yüzde 5'i 18 yaş altında… Yani küçükler de hasta olabilir. 18 yaş altında nasıl etkiler yapıyor bilmiyoruz, belki onlarda kalıcı etkiler de yapabilir''