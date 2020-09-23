Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kritik 'sigara' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sigara içenlerle ilgili kritik uyarı geldi. Özlü, ''Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor'' dedi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya üzerinden koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulundu.
Twitter üzerinden uyarılar yapan Özlü, şu ifadeleri kullandı:
''Sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar. Birlikte sigara içme kültürü yaygın. Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor. Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu.''
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