Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, başhekimlik görevinden ayrıldı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, görev süresinin dolması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden ayrıldı.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik’in Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki başhekimlik görev süresi sona erdi. Yerine ise vekaleten Başhekim Yardımcısı Ahmet Ceylan atandı.
"BİZLER EMANETÇİYİZ"
İl Sağlık Müdürü
Ali Ramazan Benli, görev süresi dolan Çelik’e teşekkür ederek, “Bizler bu
makamların emanetçisiyiz. Birlikte önemli işlere imza attık. Kendisine bu güne
kadar gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki
meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.
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