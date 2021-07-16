Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, başhekimlik görevinden ayrıldı

16 Temmuz 2021 Cuma, 18:24

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik’in Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki başhekimlik görev süresi sona erdi. Yerine ise vekaleten Başhekim Yardımcısı Ahmet Ceylan atandı.

"BİZLER EMANETÇİYİZ"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, görev süresi dolan Çelik’e teşekkür ederek, “Bizler bu makamların emanetçisiyiz. Birlikte önemli işlere imza attık. Kendisine bu güne kadar gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.

