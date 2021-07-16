Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, başhekimlik görevinden ayrıldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, görev süresinin dolması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği'nden ayrıldı.

(DHA)
16 Temmuz 2021 Cuma, 18:24
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, başhekimlik görevinden ayrıldı
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik’in Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki başhekimlik görev süresi sona erdi. Yerine ise vekaleten Başhekim Yardımcısı Ahmet Ceylan atandı.

"BİZLER EMANETÇİYİZ"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, görev süresi dolan Çelik’e teşekkür ederek, “Bizler bu makamların emanetçisiyiz. Birlikte önemli işlere imza attık. Kendisine bu güne kadar gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.


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