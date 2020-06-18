Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den sınav önerisi

18 Haziran 2020 Perşembe, 12:58

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından sınav günü için bir öneri sundu. Prof. Dr. Özlü, LGS ve YKS'nin olduğu günlerinde sınava girenler ve onların velileri dışındaki vatandaşların, dışarı çıkmayarak onlara bir jest yapabileceği önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu öneriyi sundu:

Gerek LGS ve gerekse YKS sınav günlerinde, özellikle sınav öncesi ve sınav sonrası saatlerde, sınava girecek öğrencilerimiz ve onların velileri dışındaki yurttaşlar olarak trafiğe çıkmayıp, toplu taşımayı kullanmayarak öğrencilerimiz ve velilerine güzel bir jest yapabiliriz.

Gerek LGS ve gerekse YKS sınav günlerinde, özellikle sınav öncesi ve sınav sonrası saatlerde, sınava girecek öğrencilerimiz ve onların velileri dışındaki yurttaşlar olarak trafiğe çıkmayıp, toplu taşımayı kullanmayarak öğrencilerimiz ve velilerine güzel bir jest yapabiliriz. pic.twitter.com/Bp0xIYLNVM — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) June 18, 2020



