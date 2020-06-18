Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den sınav önerisi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda öğrencilere ve velilere bir jest yaparak, o günlerde trafiğe çıkılmaması önerisinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2020 Perşembe, 12:58
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından sınav günü için bir öneri sundu.  Prof. Dr. Özlü, LGS ve YKS'nin olduğu günlerinde sınava girenler ve onların velileri dışındaki vatandaşların, dışarı çıkmayarak onlara bir jest yapabileceği önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu öneriyi sundu:

Gerek LGS ve gerekse YKS sınav günlerinde, özellikle sınav öncesi ve sınav sonrası saatlerde, sınava girecek öğrencilerimiz ve onların velileri dışındaki yurttaşlar olarak trafiğe çıkmayıp, toplu taşımayı kullanmayarak öğrencilerimiz ve velilerine güzel bir jest yapabiliriz.



Video Haberler