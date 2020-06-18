Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den sınav önerisi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda öğrencilere ve velilere bir jest yaparak, o günlerde trafiğe çıkılmaması önerisinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından sınav günü için bir öneri sundu. Prof. Dr. Özlü, LGS ve YKS'nin olduğu günlerinde sınava girenler ve onların velileri dışındaki vatandaşların, dışarı çıkmayarak onlara bir jest yapabileceği önerisinde bulundu.
Prof. Dr. Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu öneriyi sundu:
Gerek LGS ve gerekse YKS sınav günlerinde, özellikle sınav öncesi ve sınav sonrası saatlerde, sınava girecek öğrencilerimiz ve onların velileri dışındaki yurttaşlar olarak trafiğe çıkmayıp, toplu taşımayı kullanmayarak öğrencilerimiz ve velilerine güzel bir jest yapabiliriz.
Gerek LGS ve gerekse YKS sınav günlerinde, özellikle sınav öncesi ve sınav sonrası saatlerde, sınava girecek öğrencilerimiz ve onların velileri dışındaki yurttaşlar olarak trafiğe çıkmayıp, toplu taşımayı kullanmayarak öğrencilerimiz ve velilerine güzel bir jest yapabiliriz. pic.twitter.com/Bp0xIYLNVM— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) June 18, 2020
Video Haberler
- Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
- Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti
- 'Hayalet' paniği! Çareyi polis çağırmakta buldular
- Mevlana’nın oğluna ait ‘tılsımlı gömlek’ gizemini koruyo
- Twitter'dan çok konuşulacak özellik
- Şaşırtan tepki: Biz zaten yaşayan ölüyüz
- Çekmeköy hayvanat bahçesinde şaşkına çeviren dostluk
- Minibüsçülerin yolcu kavgası kameralara böyle yansıdı
- Yunusların tekneyle yarışı kameraya böyle yansıdı
- 'Ana fayı kırarsa büyük depremler olacaktır!'