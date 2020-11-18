Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan: 15 gün içinde daha sert önlemler gelebilir
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni kısıtlamalarla 15 gün içinde hasta sayısında düşüş olmazsa daha sert önlemlerin geleceğini belirterek, "Günlük 'hasta' sayısının 5 bini bulması halinde ve gerçek bir ikinci pik yaşanması halinde önlemler daha da sertleşecek" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni kısıtlamalarla 15 gün içinde hasta sayısında düşüş olmazsa daha sert önlemlerin geleceğini açıkladı.
TRT Haber yayınına konuk olan Prof. İlhan yeni tedbirlere harfiyen uyulmasına dikkat çekerek, "Bu kurullarla dalga geçmek, ‘saat kaç ile kaç arası çıkacağım anlamadım’ demek yerine ‘nasıl daha iyi uyarım ve çevremi nasıl motive ederim?’ demek geriyor" dedi.
'HAZİRAN ÇOK BÜYÜK FIRSATTI'
İlhan, "Haziranda, temmuzda ve ağustosta keşke maske mesafe hijyeni devam etseydik şimdi daha iyi bir durumda olurduk” diyerek, "önlem yorgunluğunun" faturasının ağır olduğunu belirtti ve süreci şöyle özetledi:
“Hazirandan kontrollü eski yaşama doğru yol aldık. Kurban bayramı ve sonrasında izinlerin birleştirilmesi ve yaz rehaveti ile birlikte şehre dönüşlerle Ağustos'ta vaka (hasta/T24 düzeltmesi) sayısı binleri geçtik. Şimdi 4 bine doğru gidiyoruz. Haziranda, Temmuz'da ve Ağustos'ta keşke maske mesafe hijyeni devam etseydik, yazı daha iyi geçirseydik. Önlem yorgunluğu içinde olmasaydık şimdi daha iyi bir durumda olurduk. Haziran çok büyük fırsattı.”
Prof. İlhan, vatandaşların “Koronavirüs yazın bulaşmaz, o geziyor ben niye gezmiyorum? O maske takmıyor ben niye takayım” anlayışıyla yaz sürecini doğru değerlendirmediğini ifade etti. İlhan, “Maske, mesafe ve hijyene uyacaktık. İşimize gidecektik. İzin kullanacaktık. Memlekete gidecektik. Maalesef olmadı. Bir çığ düşmüşçesine birden bire herkes ‘bu süreçten kurtulduk’ diye düşündü" dedi.
'ÖNLEMLER KAÇINILMAZ OLDU'
“Gelinen noktada önlemler kaçınılmaz oldu” diyen Prof. İlhan bu önlemlere uyulmaması halinde çok daha sert yeni tedbirlerin geleceğine dikkat çekti.
Haziran treninin kaçırıldığını ama yeni tedbirlerle gelen bu treni yakalamak gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan günlük 'hasta' sayısının 5 bini bulması halinde ve gerçek bir ikinci pik yaşanması halinde önlemlerin daha da sertleşeceğini söyleyerek, “Sağlık bakımından baktığımızda iyi bir noktada değiliz" dedi.
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