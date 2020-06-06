Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den 'maske' açıklaması

06 Haziran 2020 Cumartesi, 10:06

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kişisel YouTube hesabında maske kullanımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Herkesin maske takması gerektiğini vurgulayan Özlü "O zaman hasta ve semptomu olan 'Maske taksın' diyorduk. Ama bugün gelinen nokta farklı bir nokta, virüs çok yaygın. Her yere yayıldı. Herkesin taşıyıcı olma riski var. Şimdi diyoruz ki artık herkes maske taksın" dedi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın aktardığına göre Özlü, şöyle devam etti:

* Ama bu hastalık havada asılı şekilde bulunan virüslerden bulaşmıyor. Bu, kişinin hapşırması, öksürmesi, konuşması sırasında etrafa saçtığı içinde virüsün de bulunduğu yaş partiküllerden geçer. Bu yaş partiküller maskenin deliklerinden geçemez. Çünkü bunların çapı büyüktür. Maske bunları tutar.

* Başlangıçta Dünya Sağlık Örgütü ve bazı arkadaşlarımızın maske takılması konusunda bu kadar ısrarcı olmamasının nedeni, virüsün bu kadar yaygın olmamasıydı.

Maske hakkında... https://t.co/pyCHDEh01G via @YouTube

Maske faydasız mı? Maskenin zararı olur mu? Maske ne zaman takılmalı? Maske nasıl kullanılır? Maske kimi korur? Maske ne kadar korur? pic.twitter.com/UzfXhQzMVt — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) June 5, 2020

* Maske takarak kendimizi kısmen koruruz. Karşımızdaki kişi hapşırdığında, öksürdüğünde onun ağzından yayılan partiküller, benim ağzıma burnuma gelirse beni enfekte eder. Ama maske varsa gelmez. Onlar maskenin dışında kalır.

* Bir de gözlük varsa doğrudan bulaş engellenmiş olur. Dolaylı bulaşmayı da kısmen önler. Çünkü maske varsa elimi ağzıma ve burnuma süremem.

'MASKE TAKARAK HER İSTEDİĞİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ DEMİYORUZ'

* Ama maske yüzde 100 korumaz. Bunun için mesafe kavramından, el hijyeninden bahsediyoruz. 'Sadece maske takarak karşı tarafa yaklaşabilirsiniz' demiyoruz. Maske takarak her istediğinizi yapabilirsiniz demiyoruz. Sosyal mesafe ve hijyene de dikkat etmek gerekir.

* Arabanızda, kırda, bayırda, tek başına kaldığınız zaman maske takmayın. Diğer insanlarla sosyal mesafeyi korunamayacağı, kalabalık sokaklarda, AVM’lerde maske takmanız gerekir.

* Maske burnu, ağzı ve çeneyi kapatacak şekilde takılmalıdır. Burun veya ağız açıkta kalırsa, maskenin dışında toplanan virüsler burun ve ağızla temas ederek alınabilir ve kendi kendinizi enfekte etmiş olursunuz.

* Maske, dışarı çıkarken, sosyal alanlara girerken takılmalıdır. Maskenin (cerrahi) ömrü 3-4 saattir. Aynı maskeyi günlerce kullanmak uygun değil. Nemlenirse, ıslanırsa maskeyi değiştirmek gerekir. Dışına elimizi sürmeden kenardaki iplerden tutup çıkarılmalıdır.

'MASKEYLE NEFES ALIP VERİRKEN ZORLUK ÇEKEBİLİRSİNİZ'

* Maske kullanırken nefes alıp verirken biraz zorluk çekebilirsiniz. Bunun için oksijen ihtiyacını arttıran egzersiz ve spor yaparken, akciğer, solunum ve kalp hastalığı olan kişilerde maske kullanmak riskli olabilir.

* Maske karbondioksit miktarını yükseltebilir. Bu hasta kişiler için sorun olabilir ama sağlıklı kişilerde tolore edilebilir.