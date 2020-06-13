Bilim Kurulu Üyesi Tezer, havuzlarda alınması gereken koronavirüs önlemlerini anlattı

13 Haziran 2020 Cumartesi, 10:26



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yazın gelmesiyle birlikte havuzlarda koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri değerlendirdi. Prof. Dr. Tezer, havuzların kullanımıyla ilgili Bilim Kurulu’nun hazırladığı rehbere Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden ulaşılabileceğini belirterek, "Koronavirüs insanlara damlacık ve temas yoluyla bulaşmaktadır. Aslında şuanda havuzlardan dolayı bulaş bildirilmiş hiçbir vaka yoktur. Ancak bu bulaş olmayacak anlamına gelmemekte. Çünkü havuzlar toplu olarak insanların kullandıkları alanlar olması sebebiyle zaman zaman sosyal mesafe ve temas önlemlerine dikkat edilmemekle birlikte bulaşların olabileceğini düşünebiliriz'' dedi.

'SÜREKLİ TEMİZLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Tezer, insanların kalabalık bir şekilde havuzları kullanabileceklerini bildirerek, ''Bundan dolayı belki havuz içerisinde sosyal mesafeye dikkat edilmeyebilir. Onun dışında havuz etrafındaki kenarlıklar, korkuluklar, basamaklar sık temas edilen yerler olduğu için buralardan da bulaş olabilir. Ortak giyinme alanları, duş yerleri, dinlenme alanları ve sık dokunduğumuz musluklar gibi yerlere enfekte biri dokunduysa ve buna bizim de dokunmamız sonucu o elimizi gözümüze, ağzımıza ya da burnumuza götürmemizle birlikte bize de bulaş olabileceğini biliyoruz. O yüzden bu yerlerin sürekli temizlenmesi çok önemli. Buralara su ve deterjanla sık temizlik yapıldığını şuan biliyoruz; ancak gerekirse 1’e 100 oranında sulandırılmış, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı dezenfektanlarla, çamaşır sularıyla temizlik yapılabilir. Tuvalet gibi yerlerin temizliği de ancak 1’e 10 oranında su katılmış çamaşır sularıyla yapılması gerekir'' diye konuştu.

'PERSONELE COVİD-19 EĞİTİMİ VERİLMELİ'

Havuz yerlerinde ilgili bir personelin bulunması gerektiğini de bildiren Prof. Dr. Tezer, "Bu personele işletme tarafından Covid-19 eğitiminin de verilmesi gerekiyor. Personelin ateşinin günlük olarak ölçülmesi gerekiyor. Ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik gibi bulgusu olan personelin o gün işe gelmemesi hatta hemen maske takıp en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekiyor. El yıkama konusunda da personelin bilgisinin olması gerekiyor. En az 20 saniye boyunca elini su ve sabunla yıkaması gerektiğini eğer su ve sabun yoksa alkol bazlı antiseptiklerle el temizliğini yapması gerektiğini mutlaka bilmesi gerekiyor. Personelin sosyal mesafe kuralını uyup dinlenme alanlarında bile maskesini çıkartmaması gerektiğini ve çevresiyle en az 1 metre mesafesinin olması gerektiğini unutmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'8 METREKARE ALANDA 1 KİŞİ'

Normalde 4 metrekare alanda 1 kişinin, havuz içerisinde de 8 metrekare alanda 1 kişinin olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tezer, "Bu durumun sağlanmasını kapıdaki personel, kontrollü bir şekilde kalabalığa bakarak yapabilir. Havuz alanına girişte el temizliğine yine dikkat etmemiz gerekiyor. Kuralları hatırlatıcı panoların havuz alanlarına konması gerekebilir. Bunun dışında havuza girmeden öncede herkesin ateşinin ölçümünün yapılması gerekir. Burada şüpheli olanlar maske takılıp en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesi gerekir. Şezlonglar arasının da 1,5 metre olması gerekiyor. Artık toplu olarak yapılan havuz sporlarını, oyunlarını yapamayacağız. Ancak aynı aile içerisinde bildiğimiz kişilerle aynı oda içerisinde kalan kişilerle havuz içerisinde yakınlaşma gerçekleşebilir" değerlendirmesinde bulundu.

'HAVUZA GİRMEDEN ÖNCE MUHAKKAK DUŞ ALINMALI'

Prof. Dr. Tezer, havuza girmeden önce muhakkak duş alınması gerektiğini kaydederek, "El ve ayak dezenfeksiyonunu da sağlamamız gerekiyor. Havuz alanında başkalarının sık dokunduğu yüzeylere kendimiz de dokunduktan sonra elimizi ağzımıza, burnumuza ve gözümüze götürmememiz gerekiyor. Orada hemen hızlıca bir şekilde elimizi yıkamamız gerekiyor. İnsanların kendi havlularını, bornozlarını kullanmaları da çok önemli. Kişisel havlular kullanıldıktan sonra da bunun 60 santigratta yıkanması gerekiyor. Eğer bu havlular gittiğimiz tesis tarafından da veriliyorsa tek kişilik, kapalı ambalajlar içerisindeki havluların temin edilmesi en doğrusu olacaktır. Çocuklarımızın havuzlarda oynadığı oyuncaklar da başkaları tarafından kullanılmamalı" dedi.

'BAKIMI YAPILMIŞ HAVUZDA VİRÜS YAŞAMAZ'

Prof. Dr. Tezer, Covid-19 pozitif olduğunu bilmeden havuza giren birinin virüsü havuzdaki diğer insanlara bulaştırma ihtimaliyle ilgili "Su içerisinde sosyal mesafe sağlandığı sürece çok bulaş olmayacaktır. Çünkü koronavirüs dış dünyaya çok dayanıklı bir virüs değil. Ama o kişi, sosyal mesafeye dikkat etmezse ve yakın bir şekilde temas gerçekleşirse enfekte olabilir. Rutin bakımı yapılmış, Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda klorlanması sağlanan bir havuzda virüsün yaşamasını çok beklemiyoruz. Bu tür mikroorganizmaların klorla temas halinde ölümleri hemen gerçekleşir" ifadelerini kullandı.



