Bilim Kurulu üyesi uyardı: Vakalar böyle giderse okulların açılmasında sorun yaşayabiliriz

29 Haziran 2020 Pazartesi, 11:08

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, açıklanan koronavirüs vaka tablosuna göre okulların bu yıl açılıp açılmayacağına dair yaptığı açıklamada "Bu tablo böyle devam ederse okulların açılmasıyla ilgili özellikle üniversitelerde sıkıntı yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı. Yavuz, temmuz ve ağustos ayında açıklanacak vaka sayılarının bu konuyu belirleyici olduğunu söyledi.

Prof. Yavuz, Habertürk’te Fatih Altay’lının programı katılarak koronavirüse dair açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasını Temmuz ve Ağustos ayındaki vaka artışlarına endeksleyen Şimşek şöyle konuştu:

"Bu tablo binli rakamlarla devam ederse özellikle üniversitelerin açılmasında sıkıntı yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu gerçekten çok dinamik bir salgın. Önümüzde ki yılların ön görüsünde bulunmak, elde ki verilerle tahmin etmek pekte mümkün değil açıkçası. Bizler Temmuz ve Ağustos ayını nasıl geçirdiğimize bakarak, Ekim’de neler yapabileceğimize karar vereceğiz."

OKULLAR AÇILACAK MI?

"Burada esas kritik olay şudur; yani bu tarz salgınlarda yapmamız gereken ne oluyor?.. Bir kere hazırlıklı olmak gerekiyor. Vaka sayıları sıfırlansa bile ikinci bir dalganın her an olabilir endişesi var. Bu yüzden, dinamik bir salgında eylül ya da ekim ayında okullar açılır ya da açılmaz diye şu an için bir şey diyemeyiz."