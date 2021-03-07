Bilimsel araştırma belirledi: Tüm zamanların en korkunç 10 filmi

07 Mart 2021 Pazar, 09:30

"Sinister",2012

Tüm zamanların en korkunç filminin hangisi olduğu sinemaseverlerin sevdiği bir tartışma. Ancak korkunun kişiden kişiye değişmesi, bunun kesin bir cevabı olmasını engelliyor.

Science of Scare Project (Korku Bilimi Projesi) isimli araştırma, bu konuyu farklı yaşlardaki 50 izleyici üzerinde ölçümler yaparak incelemişti.

KORKUNÇLUĞU KANITLANMIŞ FİLMLER

Bu çalışmada izlenen adımlar şöyleydi:

Katılımcılara elektrot takılarak nabızları ölçüldü

Daha sonra, izleyicilerin her birine internetteki listelerde en çok puan alan 50 korku filmi gösterildi

Bu esnada nabızları tekrar takip edildi ve bütün verilerin ortalaması alındı

Çalışmayı yürüten Daniel Clifford, amaçlarının türün severlerini film aramaktan kurtarıp onlara bilimsel olarak korkunçluğu kanıtlanmış filmleri sunmak olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"The Conjuring", Yapımcı, senarist ve film yönetmen James Wan'ın listede üç filmi yer aldı ve "Korku Kralı" olarak adlandırıldı

"Araştırmamız Science of Scare, insanları Amazon, Netflix ve Shudder gibi yayın platformlarında binlerce filmi aramaya harcadıkları zamandan kurtarmak için, şimdiye kadar yapılmış bilimsel açıdan en korkutucu filmleri bulmalarına yardımcı olmak için tasarlandı."

Katılımcıların normal nabız ortalaması 65 BPM’ken (dakikadaki atım sayısı) 1. sıradaki "Sinister"i izlerken bu oran yüzde 32 artışla 86 BPM’e yükseldi. Bu filmdeki izleyiciyi yerinden sıçratan sahnelerde tespit edilen en hızlı nabız 131 BPM olarak ölçüldü.

"Insidious", 2010

"Insidious" ortalama verilerde ikinci sırada bulunmasına rağmen tespit edilen en hızlı nabız 133 BPM’le bu filmde gerçekleşti.

Listedeki en korkunç 10 film şöyle:

Film sırasındaki ortalama nabız / En yüksek nabız

1. "Lanet" (Sinister) 86 BPM / 131 BPM

2. "Ruhlar Seansı" (Insidous) 86 BPM / 133 BPM

3. "Korku Seansı" (The Conjuring) 85 BPM / 129 BPM

"Hereditary", 2018

4. "Ayin" (Hereditary) 83 BPM / 109 BPM

5. "Paranormal Activity" 82 BPM 127 BPM

6. "Peşimdeki Şeytan" (It Follows) 81 BPM / 93 BPM

7. "Korku Seansı 2" (The Conjuring 2) 80 BPM / 120 BPM

"The Babadook", 2014

8. "Karabasan" (The Babadook) 80 BPM / 116 BPM

9. "Cehenneme Bir Adım" (The Descent) 79 BPM / 122 BPM

10. "Ziyaret" (The Visit) 79 BPM / 100 BPM