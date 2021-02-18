Bilinen en eski DNA kalıntısı kayıtlara geçti
Bilim insanları, 1.2 milyon yıl önce dünyada var olan mamut dişinde, kayıtlara geçen en eski DNA kalıntısına rastladı.
Araştırmacılar, elverişli koşullar sayesinde üç ayrı mamut kalıntısından elde edilen DNA’nın dizilimini tamamladıklarını açıkladı. Araştırmacılar kalıntıların 1970 yılında çıkarıldığını fakat bilimsel yöntemlerin eksikliği sebebiyle DNA’nın bu zamana kadar incelenemediğini belirtiyor.
Nature adlı akademik dergide yayımlanan araştırmaya liderlik eden evrimsel genetik uzmanı Love Dalén, bulunan verilerin kayıtlara geçirilen en eski DNA kalıntısı olduğunu söylüyor. Bir önceki kayıt Kanada’nın Yukon Bölgesi’nde keşfedilen 700 bin yıllık bir at kalıntısına ait.
“Tahminime göre maksimum iki ila üç yıl kadar geriye gidebileceğiz” diyerek geçmişteki bazı türlerin ortaya çıkarılmasının sağlanabileceğini belirten Dalén, 66 milyon yıl önce soyu tükenen dinozorların ise ulaşılması zor türler olduğunu belirtiyor.
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