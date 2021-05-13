Bill Gates'ten boşanma itirafı: "Sevgisiz bir evlilikti"
Bill Gates yakın arkadaşlarına, boşanma kararını kamuoyuna açıklamadan önce bir süredir ayrı hayatlar yaşadıklarını ve sevgisiz bir evliliklerinin olduğunu söyledi.
Melinda Gates ve Bill Gates, geçtiğimiz hafta 27 yıllık evliliklerini bitireceklerini tüm dünyaya açıkladılar.
Boşanma kararı sonrası birçok haberle gündeme gelen çift hakkında son olarak ismini vermek istemeyen bir kaynağın yaptığı açıklamalara göre; çiftin boşanma nedenleri arasında Melinda Gates'in, Bill Gates ile Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiden rahatsız olması da gösterildi.
Çıkan bu söylentinin ardından, New York Post’ta Bill Gates’in yakın arkadaşlarına bu evliliğin uzun süredir sevgisiz bir şekilde devam ettiğini anlatması yer aldı. Öte yandan New York Post, Melinda Gates’in Katolik inancı nedeniyle boşanma kararıyla mücadele ettiğini yazdı.
New York Post’taki habere göre Gates, golf sahasında arkadaşlarına evliliklerinin sevgisiz olduğunu ve bir süredir ayrı hayatlar yaşadıklarını söyledi. Çift 1994’te Hawaii’deki bir golf sahasında evlenmişti.
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