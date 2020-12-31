BİM'in "sansür" girişimi ifşa oldu
Milli Gazete, marketler zinciri BİM'in reklam ilanını haber talepleri geri çevrildiği için geri çektiğini açıkladı.
Milli gazetenin son sayfasında ilginç bir ilan yayınlandı. Gazete, haber sansürü nedeniyle reklam ilanının geri çekildiğini ifşa etti.
Gazetenin 3. sayfasında BİM'in reklamının bulunacağını duyuran gazete, ancak BİM'in "haber sansürü" girişiminde bulunmasından ötürü reklamın olmadığını açıkladı.
Gazetenin son sayfasında, "Bugün sayfada 'BİM reklamı' olacaktı. Ancak reklam verenin "haber sansürü" taleplerinin kabul edilmemesi üzerine reklam geri çekilmiştir. Gelişmeler, detaylarıyla birlikte ilerleyen süreçte okuyucularımızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.
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