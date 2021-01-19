Binaların tomografisi için yeniden yollardalar

19 Ocak 2021 Salı, 13:09

2003 yılından bu yana 190 milyon metrekare üzerinde ısı yalıtım uygulanmasını gerçekleştiren ekipler, projenin birinci etabında yaklaşık 50.000 binada termal kamera çekimi yaptı. Ekipler raporlarını bina yönetimlerine aktararak bina sakinlerinin önemli ölçüde tasarruf ederken, evlerinde konforlu ve sağlıklı bir yaşama alanına sahip olmaları için en uygun ısı yalıtım sistem çözümlerini sundu. Filli Boya, Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2019’da Isı Kaybı Ölçüm Ekibi uygulaması ile Yalıtım Sektörüne Katkı Özel Ödülü’ne layık görüldü.



19 Ocak – 18 Mart tarihleri arasında Türkiye’nin 30 ilini kapsayacak projenin ikinci etabı Edirne’den başlayıp İstanbul’daki ölçümlerle tamamlanacak.



