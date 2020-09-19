Binali Yıldırım duyurdu: PCR testimiz negatif çıktı
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın PCR testi negatif çıktı.
Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın PCR testi negatif çıktı.
Yıldırım, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin."
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