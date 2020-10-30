Binali Yıldırım İzmir'e gidiyor
Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İzmir'de meydana gelen depremde yapılan tespitlere göre, 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun." dedi.
Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 14.52 saati itibarıyla İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege'nin birçok bölgesinde hatta Marmara'da, İstanbul'a varıncaya kadar depremin hissedildi.
İzmir en fazla etkilenen ilimiz. Şu anda gelen bilgilere göre, raporlanmış bir can kaybı yok. Hastanede yaralılar var. Oluşturulan kriz merkezine de Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Adalet Bakanı hareket halindeler. Yapılan tespitlere göre 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun. Büyük bir deprem 40 saniye süren."
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