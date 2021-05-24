Binali Yıldırım'dan yeni 'Venezuela ziyareti' açıklaması

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:14

Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela ziyareti ile ilgili iddialar hakkında yaptığı açıklamanın, kendisinden hemen önce açıklama yapan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın açıklamalarıyla örtüşmediği yorumları üzerine bir açıklama daha yaptı. Yıldırım, açıklamalar arasında çelişki olmadığını söyledi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube yayınında Binali Yıldırım’ın oğlu ile ilgili iddialar hakkında dün yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Özdemir, Yıldırım’ın dün yaptığı açıklamada, “Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir” dediğini aktardı. Buna karşın o tarihte Venezuela’da olan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın, Binali Yıldırım’dan 1 saat kadar önce farklı bir açıklama yaptığını belirten Özdemir, Bayram’ın ifadelerini özetledi.

AKP’li Bayram, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Erkam Bey de kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil. Böyle resmi ziyaretlere iş adamları da katılıyor, DEİK gibi… Burada da Erkam Bey, kendi imkanları ile heyet dışında bir katılım gösterdi. Sosyal projeleri vardı. Filistin Camisi’nin yapım süreci vardı. Oraya destek olundu. Maarif Vakfı’nın okulunun resmidir, o. Hastane vardı, pandemi nedeniyle sıkıntıları vardı. Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk. Denk geldik, ondan sonra da dönüldü.”

YILDIRIM ARADI

Bu çelişkiye dikkat çekmesi ardından Özdemir’i arayan Binali Yıldırım, konu hakkında bir açıklama daha yaptı.

Özdemir, Yıldırım'ın kendisini aradığı konuşmayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle aktardı:

"Biraz önce Sayın Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezuela gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi.

Heyetten ayrı gayrı Resmi olarak geziye katıldığını kendi imkânları ile kovid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti.

Venezuela'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi.

Bir gazeteci olarak bana yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyorum"

Sayın Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezüella ilişkisi ile ilgili iddiaların bir kısmına verdiği yanıt doğru. (Sadece bir kez gittiğini ben de teyit ettim.)

Ancak diğer kısmına verdiği yanıtı geziye katılan Ak Partililer doğrulamıyor! https://t.co/5AqJVrFHzT pic.twitter.com/iHt3B5476i — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) May 24, 2021