Binali Yıldırım: Peker'in iddiaları kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz
Eski Başbakan Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya kokainin yeni rotasını belirlemek için gittiği iddialarını reddetti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Karakas limanında yer ayarlamak üzere iki kez bu ülkeye gittiğini iddia etti. Peker, marinanın kokain dolaşımında kullanımıyla ilgili iddiasını da tekrarladı. Büyük yük gemilerinin marina açıklarında yatlara teslimat yaptığını öne sürdü.
İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya kokainin yeni rotasını belirlemek için gittiği iddialarını reddetti.
Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin "Kesinlikle iftiradır, yalandır, çamur atanın kendi elleri kirlenir" açıklamasını yaptı.
Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEST KİTİ VE MASKE GİBİ MALZEMELER GÖTÜRDÜ"
"Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Resmi heyetle gittiği gerçek dışıdır, kendi imkânlarıyla kendisi biletini alarak, kendisi masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir"
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