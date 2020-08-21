Binali Yıldırım'ın çocuklarının gemi şirketi 18 yılda sermayeyi 15 milyona çıkardı

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:42

Yıldırım’ın çocukları Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra Kölübay'ın yönetim kurulunda yer aldığı Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve Ticaret, Limited Şirketi, 11 Şubat 2002 tarihinde kuruldu. Şirketin kurulduğundaki sermayesi 10 bin liraydı. Ancak 18 yılda büyüdü.

Şirket 14 Kasım 2003 tarihinde ilk sermaye artırımını yaptı. 10 bin lira olan sermayesini 500 bin liraya çıkardı. Şirket 22 Temmuz 2009 yılında anonim şirketten limited şirkete geçti. Burada sermayesi 4 milyon 461 bin 832 lira olarak Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildi.

Ticaret Sicil Gazetesi’nin 11 Eylül 2019 tarihli sayısında ise 10 lirayla kurulan şirketin sermayesinde 10 milyon 38 bin 168 liralık artışa gidilerek, 15 milyon liraya çıkarıldığı ulaştığı görüldü. Yeni sermayenin 7 milyon 500 bin lirası Erkam Yıldırım’a, 3 milyon 600 bin lirası Bülent Yılıdırım’a, 3 milyon 600 bin lirası Bahar Büşra Köylübay’a, 150 bin lirası Büşra Köylübay’ın eşi Özkan Köylübay’a ve 150 bin lirası Bülent Yıldırım’ı eşi Seda Yıldırım’a ait.

Öte yandan şirketin 3 gemisini Çinli bir alıcıya satacağı yazıldı. Yabancı basında yer alan habere göre Derin Denizcilik, filosundaki her biri 57 bin DWT'lik DD Marmara, DD Ege ve DD Karadeniz isimli gemileri 30 milyon dolara sattı.

MB DENİZCİLİK DE SERMAYE ARTIRMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın ortağı olduğu MB Denizcilik 2 milyon 650 bin liralık sermaye artırımına giderek, sermayesini 5 milyon 300 bin liraya çıkarmıştı. MB Denizcilik 10’uncu gemiyi de almış ve bununu haberini “Hong Kong’ da Manta Asli (Ex. Frieda Selmer - 56K Bulk Carrier) gemisini teslim alıp 10. gemi olarak filomuza kattığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız” diye duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın armatör oğlu Ahmet Burak Erdoğan, 6 Şubat 2007 tarihinde 2 milyon 350 bin dolara aldığı Safran 1 gemisiyle gündeme gelmişti. Oğlunun gemi almasıyla ilgili gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde “Gemi var gemicik var” yanıt vermişti. Erdoğan’ın bu sözünden sonra oğlu Burak Erdoğan’ın aldığı gemileri dikkatleri çekmeyi sürdürdü. 1991 yılında Gemyat Tersanesi'nde inşa edilen, 96 metre boyunda, 14 metre genişliğinde 4 bin 495 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V SAFRAN-1 isimli genel kargo gemisi, 1 milyon 100 bin dolara Fahri Göncü'nün sahibi olduğu FG Denizcilik Şirketi'ne satılmıştı.