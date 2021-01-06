Binali Yıldırım’ın evinde yangın çıktı
Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İstanbul Tuzla'daki evinde yangın çıktı. Evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
BirGün'de yer alan habere göre Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Tuzla Aydınlı Mevkii’nde bulunan evinde yangın çıktı. 14:00 sıralarında evin çatı katında çıktığı belirtilen yangına müdahale etmek için, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının neden çıktığı öğrenilemedi.
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