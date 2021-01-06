Binali Yıldırım’ın evinde yangın çıktı

06 Ocak 2021 Çarşamba, 19:44

BirGün'de yer alan habere göre Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Tuzla Aydınlı Mevkii’nde bulunan evinde yangın çıktı. 14:00 sıralarında evin çatı katında çıktığı belirtilen yangına müdahale etmek için, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının neden çıktığı öğrenilemedi.