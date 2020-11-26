Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz
Bir dönem Kızılay'a kayyum olarak atanan Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım Kızılay'ın başlattığı 'Askıda Pizza' uygulamasını eleştirdi.
MHP’nin çok tartışma yaratan 'Askıda Ekmek' kampanyasının ardından Türk Kızılayı da özel bir pizza zinciriyle anlaşıp, “Askıda Pizza’’ kampanyası başlatmıştı.
Bir dönem Kızılay'da kayyum olarak görev yapan İlhami Yıldırım, "Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz ve duyacağız merak ediyorum" diyerek Kızılay'ın 'Askıda Pizza' uygulamasını eleştiren İlhami Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Eskiden fırınlarda sessiz sedasız "askıda ekmek" olurdu. Mahalleli bir kendine bir askıya ekmek alırdı. Şimdi bazıları işin şeklini değiştirmişler. Pizza yapmışlar.
Yarın da lahmacun mu yapılacak? Susayım diyorum ama vicdamını susturamıyorum. Özelde gördüğüm yanlışları söyledim diye" kötü adam, koltuk sevdalısı, tekere çomak sokan, kör muhalif" dediler.
Bu ithamları kabul etmedim, etmeyeceğim lakin sükunetimini koruyarak belirtmek isterim ki; Bu ve benzeri yardımlaşma ahlakına sığmayan, reklam kokan ve ihtiyaç sahiplerini rencide edecek, milletimizin yardımsever vicdanına sığmayan hiçbir kampanyayı desteklemiyorum."
KIZILAY'A KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI!
Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi 12 Aralık 2018 tarihinde verdiği kararlar Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım'ı Kızılay'ı seçime götürmek için kayyum olarak atamıştı.
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