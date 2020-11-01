Binali Yıldırım’ndan Zafer Havalimanı yorumu: Yolları bu kadar güzel yapınca…

01 Kasım 2020 Pazar, 15:09

AKP İzmir Milletvekili, Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın yanlış planlama nedeniyle en büyük kamu zararına neden olan havalimanları arasındaki Afyon Zafer Havalimanı’yla ilgili sözleri dikkat çekti.

Havalimanının açıldığı 2012 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün anaokulu açılışı için Afyonkarahisar'daydı.

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre, Binali Yıldırım, Zafer Havalimanı'nın planlanma sürecini ve neden istenilen yoğunlukta çalışmadığını şu sözlerle anlattı:

“Partinin kuruluşunu ilan etmek için Afyonkarahisar'ı seçmiştik. O gün ben İstanbul'dan Afyon'a ancak 8 saatte gelebildim. Bilecik üzerinden rampalarda kamyonların, tırların arkasından yavaş yavaş Afyon'a ancak gelebildim. O günler geride kaldı. Artık Ankara'ya iki saatten az bir sürede gidiliyor. İstanbul'a keza yine en fazla 3 buçuk saatte gidilebiliyor. O yüzden de Afyon Zafer Havalimanı da istediğimiz yoğunlukta çalışmıyor. Yolları bu kadar çok güzel yapınca insanlar Kütahya'ya gitmişken havaalanına gideceğine buradan devam edeyim İstanbul'a hemen varırım diye düşünüyor.”

ZAFER DEĞİL ÇÖKÜŞ

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yaptırılan Zafer Havalimanı’nda bu yıl da kamu zararı yaşandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın sorusuna, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği 22 Eylül 2020 tarihli bilgi notu havalimanındaki kamu zararını gözler önüne sermişti. DHMİ, 2020 yılının ilk 8 ayı için iç hatlarda 501 bin 706 yolcu garanti edilmişken, gerçekleşen yolcu sayısının 4 bin 746'da kaldığını ve kamu zararının 39,8 milyon TL olduğunu açıkladı.

2044 YILINA KADAR DEVLET KESESİNDEN PARA ÖDENECEK

Zafer Havalimanı için işletme süresi 29 yıl 11 ay olarak belirlendi. Yani uçmayan yolcular nedeniyle 21 Mart 2044’e kadar devlet kesesinden 2044 yılına kadar para ödenecek.